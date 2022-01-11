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مولوي عرض ويمق تسهيل انتقال تجار الخضار والفواكه في التبانة

11 - يناير - 2022

من اللقاء

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عرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه في الوزارة مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، وفي حضور المدير العام للمجالس المحلية والبلديات في لبنان فاتن ابو الحسن، نقيب الخضار والفواكه في طرابلس عزام شعبو، المقدم ايمن مشموشي والمحامي عمر عيش، لضرورة “ايجاد الاليات القانونية التي تسهل عملية انتقال تجار الخضار والفواكه من السوق القديم في التبانة الى السوق الجديد، بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لتسريع وتسهيل عملية الانتقال”.

وشكر يمق لـ “الرئيس ميقاتي والوزير مولوي، اهتمامهما وحرصهما على تسريع عملية افتتاح سوق الخضار الجديد في طرابلس”. وأكد “حرصه وحرص أعضاء المجلس البلدي على اتمام عملية انتقال السوق في أسرع وقت ممكن بالطرق القانونية التي تحفظ حقوق التجار في سوق طرابلس”.

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