مولوي: عطاء المرأة لا يتوقّف

كتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على منصّة “أكس”: “عطاء المرأة لا يتوقّف، فهي وفي كل الميادين لمعت. لكل امرأة لبنانية تحية في هذا اليوم وفي كل يوم، ومنها الى كل امرأة في العالم”.

عطاء المرأة لا يتوقف ، فهي وفي كل الميادين لمعت

لكل امرأة لبنانية تحية في هذا اليوم وفي كل يوم ، ومنها الى كل امرأة في العالم #اليوم_العالمي_للمرأة — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) March 8, 2024

كما وكتب النائب زياد الحواط على منصة “اكس”: “في يوم المرأة العالمي تحية للمرأة اللبنانية المكافحة في الزمن الصعب الذي يعيشه لبنان. واجبنا أن نعمل للآخر لإعطائها حقوقها كاملة وإلغاء كل مظاهر التمييز”.