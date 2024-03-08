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مولوي: عطاء المرأة لا يتوقّف

منذ 13 دقيقة
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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كتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على منصّة “أكس”: “عطاء المرأة لا يتوقّف، فهي وفي كل الميادين لمعت. لكل امرأة لبنانية تحية في هذا اليوم وفي كل يوم، ومنها الى كل امرأة في العالم”.

كما وكتب النائب زياد الحواط على منصة “اكس”: “في يوم المرأة العالمي تحية للمرأة اللبنانية المكافحة في الزمن الصعب الذي يعيشه لبنان. واجبنا أن نعمل للآخر لإعطائها حقوقها كاملة وإلغاء كل مظاهر التمييز”.

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