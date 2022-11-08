الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
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مولوي: لإبقاء الجدال السياسي بعيدًا عن أجواء التوتر

منذ 14 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

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أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال “بسام مولوي” إلى أنه “من واجب كافة الاجهزة الامنية حفظ الامن بواسطة كل الوسائل المتاحة، وأعداد الجرائم ليست بازدياد مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي”.

وشدّد مولوي خلال اجتماع مجلس الامن المركزي على حرية الإعلام وحماية الممتلكات الإعلامية، مؤكدًا أن ما حصل في mtv بات في عهدة القضاء.

في السياق، طالب من “المواطنين والسياسيين والاعلام الابقاء على الجدال السياسي بعيدًا عن اجواء التوتر”.

وختم: “تم توقيف 8 خلايا إرهابية وتجسسية خلال عام 2022″، مضيفًا: “حكومة تصريف الأعمال مستمرة بعملها، وأنا سأكمل كل الأعمال الضرورية لحماية المواطنين والبلد.”

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