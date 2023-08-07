مولوي: لا نقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين أو العرب في لبنان

لفت وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في دردشة مع الصحافيين الى ان الدول العربية اصدقاء لبنان ويهمهم مصلحته، مضيفاً: “لا تخوف من احداث امنية”.

وتابع : “بالنسبة لنا علينا حفظ امن بلدنا ولا يجب ان يمتد ما يحصل في المخيمات الى خارجها “، مضيفا: “لا نقبل التفلت الامني في لبنان واي دعم لفصائل مسلحة في لبنان هو امر مرفوض ونرفض السلاح المتفلت”.

وقال مولوي: “لا نقبل اي تعرض لامن اللبنانيين او العرب في لبنان، تعريض امن لبنان للخطر امر غير مقبول والجيش وقوى الامن يضبطون الامن على الارض”.

وشدد مولوي على ان “لا امن بالتراضي”، وقال: “ما يطرح علامات استفهام هو كيف خلال كل هذه السنوات لم نعرف ان نؤسس دولة على كامل الاراضي اللبنانية تفرض سلطتها على كامل الاراضي وتحمي اللبنانيين الحل بالجيش والقوى الامنية”.

وقال: “هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش والجيش تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف”.

وتابع: “المطلوب عدم وجود أي مسلح على الاراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ اجندات اي طرف”.