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"مولوي" لـ مفتي الجمهورية: القوى الأمنية تتصدى للجريمة بفاعلية ونفرض النظام بشكل متزايد في بيروت

منذ 20 ثانية
مولوي ودريان

مولوي ودريان

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أعرب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، السيد بسام مولوي، عن التزام الحكومة بتعزيز الأمن والنظام في العاصمة بيروت، مؤكدًا على الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الأمنية لكشف الجرائم بسرعة وفعالية.

جاءت تصريحات الوزير مولوي بعد لقائه مع مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، حيث تناول البحث ملف النزوح السوري وضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بأمان وفقًا للإجراءات القانونية.

وفي سياق تصريحاته، أكد الوزير مولوي على أهمية تعزيز الأمن وفرض النظام في العاصمة بيروت، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها القوى الأمنية لكشف الجرائم وتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين في العاصمة، وذلك من خلال تعزيز التواجد الأمني وتحسين الرقابة وتطبيق القانون بشكل فعّال.

في الختام، أكد الوزير بسام مولوي على أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والمؤسسات الأمنية لتحقيق الأمن والنظام في بيروت ومناطق لبنان الأخرى، مشددًا على ضرورة دعم الجهود الأمنية المبذولة لتعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة.

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