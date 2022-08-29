مولوي للسجناء: إصبروا فنحن لا ننساكم

أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال احتفال لمناسبة عيد الأمن العام أن هذه المؤسسة أعطت البلد الكثير وصورة لبنان تظهر بصورة كلّ من الضباط والرتباء والعناصر الذين يضحّون كثيراً في هذه الظروف الصعبة.

وقال مولوي: “لا نشكّ أبداً أنّه ورغم الظّروف الصعبة لا يتوانى ضباط ورتباء وعناصر الأمن العام عن القيام بمهامهم على أكمل وجه وأؤكّد وطنيّتهم وولاءهم للدولة والوطن”.

وأضاف: “هناك شقّان في موضوع السجون الأول يتعلق بالإمكانات الضعيفة للدولة والثاني والأهم هو الإكتظاظ وعدم الإنضباط داخلها”.

وتابع: “هناك 79 في المئة من السجناء غير محكومين و43 في المئة أجانب وهذا عدد كبير والاكتظاظ هو بنسبة 3 أضعاف للقدرة الإستيعابية”.

وأوضح أننا قمنا بتفتيشات دقيقة في الأبنية في السجون ووجدت القوى الأمنية كمية من الممنوعات والهواتف والسكاكين المصنّعة محليًّا وأقول للسجناء “إصبروا فنحن لا ننساكم” وأناشد القضاء أن يُسرّع بالمحاكمات.