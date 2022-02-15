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مولوي: للمشاركة الكثيفة في الانتخابات ترشحاً وانتخاباً

15 - فبراير - 2022
وزير الداخلية بسام مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي

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دعا وزير الداخلية بسام مولوي الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، وقال للمجتمع الدولي: “الظروف صعبة نحن نعاني ما نعانيه بصمت ونمنن انفسنا بجرعات التفاؤل والامل”.

وأكد مولوي في “منتدى الانتخابات” ألا مجال لطرح مصطلح التأجيل او التمديد للانتخابات والوزارة قامت بالاجراءات القانونية والادارية المطلوبة وفق المواعيد والجدول الزمني الذي يرسمه قانون الانتخابات المعدل.

وأضاف مولوي: “وان كنت أدرك رداءة الوضع المالي الا انه لا مجال الا لتأمين الموارد للاعتمادات واوجه اليكم طلب المؤازرة لبعض الحاجات المطلوبة”.

وتابع: “عرب نحن وسنبقى، لبنانيون وسنبقى، كيف يمكن لندوة من هنا او مؤتمر مستفز من هناك ان يحقق مصلحة وطن تداعى لنصرته الاشقاء بينما يتركه البعض في الداخل او ممن يأتون الى الداخل ليكون مسرحاً لبث روح التحريض”.

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