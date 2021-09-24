مولوي لن يبلّغ دعوى دياب والمشنوق وزغيتر والخليل إلى بيطار

أبلغ وزير الداخلية بسام مولوي كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وزغيتر والخليل أمام المحقق العدلي، بناء على طلب المديرية العامة لقوى الامن باعتبار ان التبليغات يجب ان تتم من القضاء مباشرة.

يذكر أن وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح قدّم صباح اليوم الجمعة طلب ردّ إلى القاضي طارق بيطار عن ملف تفجير 4 آب إلى المحكمة الاستئنافية”.

كما أشارت المعلومات إلى أن طلب الردّ المقدّم من وكيل المشنوق لا يُصبح نافذاً إلا عندما يتبلغ البيطار شخصيًّا به والأخير غير موجود في قصر العدل اليوم.

وطلب النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، الثلاثاء، من بيطار، إعداد تقرير حول أنباء عن تعرضه للتهديد من قبل حزب الله.

وجاء إعلان النيابة العامة على حسابها عبر “تويتر” بعد ساعات من تداول صحفيين وناشطين أنباء عن إرسال المسؤول بحزب الله وفيق صفا رسالة تهديد إلى بيطار، وأن الأخير ردّ عليه بعدم المبالاة.