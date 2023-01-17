مولوي: ما تقوم به الحكومة لخدمة المواطنين ولعدم تذرع "التيار" بالميثاقية

عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أن أهمية الجلسة هي لتلبية احتياجات الناس ويجب إبعادها عن الخطاب الطائفي ولا أحد يريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية التي نحترمها.

وقال مولوي في حديث عبر “الجديد”: “يجب ألا يتذرع التيار الوطني الحر بالميثاقية وما تقوم به الحكومة هو لخدمة كل المواطنين”.

وأضاف: “على الوزراء أن يتوحدوا لتلبية حاجة الشعب وننظر لحل مشاكل كل اللبنانيين بدون تفرقة”.

وتابع: “الحكومة لا تريد أخذ صلاحيات الشريك المسيحي وعلى الوزير المختص أن يوقع على المرسوم ولا أحد ينوب عنه وهو ضروري”.