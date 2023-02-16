الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
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مولوي: معركة بسط سلطة الدولة ستستمر

منذ 53 دقيقة
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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غرّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر “تويتر”، قائلًا:

“دائماً إلى جانب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والعسكرية في حفاظها على شرعية الدولة والمؤسسات. معركة تثبيت الشرعية وبسط سلطة الدولة ستستمر. الرحمة للشهداء والتعازي لقيادة الجيش اللبناني”.

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