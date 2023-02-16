مولوي: معركة بسط سلطة الدولة ستستمر

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

غرّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر “تويتر”، قائلًا:

“دائماً إلى جانب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والعسكرية في حفاظها على شرعية الدولة والمؤسسات. معركة تثبيت الشرعية وبسط سلطة الدولة ستستمر. الرحمة للشهداء والتعازي لقيادة الجيش اللبناني”.

دائماً إلى جانب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والعسكرية في حفاظها على شرعية الدولة والمؤسسات. معركة تثبيت الشرعية وبسط سلطة الدولة ستستمر. الرحمة للشهداء والتعازي لقيادة #الجيش_اللبناني — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) February 16, 2023