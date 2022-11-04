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مولوي: مغامرات بثّ الحقد هي مغامرات الفراغ وستسقط حتماً في الفراغ

منذ 6 ثواني
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

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أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونية أنّ “اتفاق الطائف ركيزة أساسية ومحطة نعيشها بقناعاتنا التامّة ببناء المؤسسات الشرعية، وما منتدى الطائف إلّا تأكيد على أهميّة هذا الاتفاق الذي تمّ بمساع سعودية عربية لوقف حمام الدم الذي كان يسيل على أرض لبنان”.

ولفت مولوي إلى أنّه “في هذه الظروف الحسّاسة التي يمرّ بها لبنان لا بد من إعادة التمسك بالطائف، الذي يمثل الإرادة اللبنانية الجامعة في ظلّ الرعاية العربية لشؤون هذا البلد ودعمه المستمرّ للخروج من أزماته المُتتالية”.

وإذ يُشير مولوي إلى أنّه “قد يكون هناك من يدأب على محاولة حرف لبنان عن محيطه العربي الطبيعي والقفز فوق دستوره إلى مغامرات لا تُشبه أهله”، يشدد في المقابل على أنّ “تلك المغامرات التي تحاول خائبةً بثّ الحقد وتكريس الفرقة والإنقسام وكسر ميثاقيّة الطائف، طائف العروبة ونهائية الكيان، لن تجدَ لها سبيلاً في نفوس الصادقين ولا محلّاً في دستور لبنان، هي مغامرات الفراغ وستسقط حتماً في الفراغ”.

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