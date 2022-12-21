الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مولوي من مصر: تصميم لّبناني في الداخل والاغتراب لإعادة بناء البلاد

منذ 36 دقيقة
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على “تصميم اللّبنانيين في الداخل والاغتراب لإعادة بناء لبنان على أسس السيادة والقانون، وعلى مبادئ المساواة والعدالة”.

وأشار خلال لقاء الجالية اللّبنانية في مصر، في دارة سفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، الى أنه “سمع من المسؤولين المصريين الذين التقاهم وقوفهم الى جانب لبنان ودعمهم المستمر له لما فيه مصلحة الشعب اللبناني”، مكرّراً أمامهم تأكيده “العمل الجدي والمتواصل لحماية مجتمعاتنا العربية في إطار تعزيز الأمن العربي المشترك واتخاذ الاجراءات الآيلة الى إعادة الثقة وطمأنة الأشقاء العرب والعالم”.

من جهته، رحّب الحلبي بالوزير مولوي ناقلاً اليه تطلعات أبناء الجالية ونظرتهم تجاه لبنان وأملهم الدائم في تحسّن الأوضاع في وطنهم.

    المزيد من أخبار لبنان

    بعبدا
    التوافق المحلي رئاسياً رهن ضوء أخضر إيراني: متى يأتي؟
    مبنى وزارة المالية
    وزارة المال: تحويل لـ1039 بلدية و59 اتحاد بلديات الدفعة الثانية من عائداتهم عن 2020
    توقعات الطقس في لبنان
    إلى متى سيستمر المنخفض الجوي؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رامي عياش وزوجته داليدا
    بالفيديو.. رامي عياش يستقبل مولودته الجديدة
    رامي مخلوف
    رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
    ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
    جنون دولار السوق السوداء مستمر.. رقم قياسي جديد!