مولوي: نحن على تنسيق كامل مع قيادة الجيش لضبط الأمن

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أننا والقوى الأمنية على تنسيق كامل مع قيادة الجيش لضبط الأمن واللبناني لا يريد حربًا ولا أحد يمس بالأمن طالما هناك إرادة بمنع المسّ به.

وقال مولوي في حديث عبر “mtv” إننا “لم نوقّع مرسوم التجنيس لأنّه لم يكن يجب أن يمرّ”.

وأضاف أن الأعمال ليس جامداً ورئيس الحكومة قد يجمع الحكومة أو لا يجمعها وفق التطوّرات والرئيس نجيب ميقاتي يدير الحكومة بما يُمليه واجبه الوطنّي بخلاف شخص آخر يدير الملفات بطريق تخلق المشاكل.

وتابع: “الدستور واضح لجهة عدم جواز الفراغ في الموقع الحكومي ودُعيت للاحتفال في منتدى الطائف وعلى اللبنانيين التمسّك بالطائف وكلّنا متمّسكون به وهو الذي أكّد على نهائية الكيان اللبناني”.