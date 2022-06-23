مولوي يتابع قضية الاعتداء على عدد من الشبان في المجدل

تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ‏قضية الاعتداء على عدد من الشبان في المجدل قضاء جبيل، ولهذه الغاية اجرى اتصالا بالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان حيث طلب منه استنفار كل الأجهزة المعنية في المديرية لتوقيف المعتدين.

وفي اتصال مع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، أكد مولوي متابعته للجريمة البشعة امنياً وقضائياً لحين توقيف الفاعلين، وتسليمهم الى القضاء.

وبحث هذه المسألة مع النائب زياد حواط الذي اعرب عن استنكاره لما حصل وحرص بلدات جبيل كافة على الحفاظ على العيش المشترك.

كذلك عرض مولوي للقضية مع كل من النائبين وليد البعريني وأحمد الخير اللذين اكدا أهمية توقيف المرتكبين درءاً للفتنة.