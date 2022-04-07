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مولوي يحدّد أقلام الإقتراع للنّاخبين في الخارج

7 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 4:42 مساءً
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إستكمالاً للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم ٣٢٥ بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٢، الذي حدد بموجبه أقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للإنتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين.

للإطلاع على بنص القرار وجدول أقلام الاقتراع للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية حسب الأحرف الأبجدية للبلدان، إضغط هنا

وكان مولوي أعلن الثلاثاء الماضي، إقفال باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية على 103 لوائح وذلك في خلال مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة للشؤون السياسية في الوزارة.

وشدد مولوي على جهوزية الوزارة التي تقوم بكلّ واجباتها رغم الظروف الصعبة وأجواء التشويش، وقال: “نصرّ على إنجاز الإستحقاق الإنتخابي بسلاسة وأمان ونجاح”.

وأضاف: “عدد اللوائح المسجّلة لانتخابات 2022 بلغ 103 لوائح وفاق العدد الذي سُجّل في انتخابات 2018 وكان 77 لائحة”.

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