مولوي يحذر من عودة العمليات الإرهابية: كشفنا 8 خلايا!

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من من الواجب أخذ الحيطة والحذر. وقال: “كشفنا 8 خلايا إرهابية والخلايا المكتشفة كانت تخطط لعمليات على كافة الأراضي اللبنانية”.

وأضاف: “يجب أن نكون حذرين من عودة العمليات الإرهابية ولا دلالات على اغتيالات”.

يذكر أنه في وقت سابق، أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن الوضع الأمني في لبنان يشهد استقراراً طبيعياً، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني الذي ينتشر على كامل أراضي الوطن، وباقي القوى الأمنية التي تقوم بدورها كلٌّ وفق اختصاصه ومسؤولياته، لكن هذا لا يعني أنه لا تحصل بعض الحوادث أو التجاوزات الأمنية بين الحين والآخر كما يحصل في أي مكان في العالم، بيد أن العمليات الأمنية والعمليات الاستباقية التي يقوم بها الجيش والقوى الأمنية تؤدي إلى السيطرة على الوضع وتوقيف المطلوبين وسوقهم إلى العدالة.