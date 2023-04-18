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مولوي يردّ على "حفلة المزايدات": الصمت أبلغ من أيّ كلام شعبوي

منذ 34 دقيقة
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي البيان الآتي:

إزاء المزايدات التي شهدها المجلس النيابي وحفلة التصريحات التي صوّبت على وزارة الداخلية والبلديات في ذريعة لتمرير تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، تعود وزارة الداخلية لتؤكد مجددًا على كلام الوزير بسام مولوي الواضح “في الخارج كما في الداخل”، عن جهوزيتها الإدارية لإجراء الانتخابات متى أقر لها التمويل.

وتسأل أليس من الواضح أنّ الإرادة السياسية جعلت الأفرقاء يؤمّنون نصاب الجلسة التشريعية ويتفقون على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية؟

وإلى المزايدين والمشككين: إن الصمت أبلغ من أي كلام شعبوي، فتجنّب الفراغ يكون بإجراء الانتخابات بدل تأجيلها”.

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