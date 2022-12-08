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مولوي يطلع على تدابير حفظ الأمن وسلامة المسافرين في مطار بيروت

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2022 1:20 مساءً
بسام مولوي

بسام مولوي

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وصل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث يزور جهاز أمن المطار ويجتمع بقيادة الجهاز وضباط الاجهزة الامنية، للإطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة لحفظ الأمن وسلامة المسافرين، خصوصاً مع قرب الأعياد المجيدة.

وصرح المولوي بعد اثناء الجولة التفتيشية انه يطلب من جهاز أمن المطار التقدم بالكتب اللازمة لتعزيز عناصر التفتيش وعناصر جهاز الأمن لمكافحة التهريب.

كما واكد مولوي انه سيجتمع مع كافة الضباط في جهاز أمن المطار وسيتخذ كافة التدابير للحد من الاكتظاظ والتأخير في فترة الاعياد.

اما في ما يخص هبوط رحلات شركة الطيران الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري في مطار بيروت فقال: حريصون على تطبيق القوانين وعلى حماية لبنان ومدير عام الطيران المدني فادي الحسن لديه جميع المعطيات.

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