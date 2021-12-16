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مولوي يطمئن: سنبقى على التزامنا بواجباتنا وخدمتنا

16 - ديسمبر - 2021
وزير الداخلية بسام مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي

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أشار وزير الداخلية بسام مولوي الى انه تقرر تكثيف الحواجز واتخاذ الاجراءات بتعاون كافة الاجهزة الامنية لمنع اعمال السرقات والنشل المتكررة ليلاً ونهارا التي تقلق المواطنين وتزيد مشكلة خطيرة على كل المشاكل التي يعاني منها المواطنين.

وأكد مولوي بعد اجتماع مجلس الامن المركزي أن المناطق لن تستقبل مجرمين وفارين من وجه العدالة.

وشدد الوزير على ان الوضع الصحي مقلق واتفقنا على التشدد بتطبيق الاجراءات المتعلقة بالحد من انتشار كورونا ولن نتساهل في هذا الموضوع.

كما شدد على أننا سنطبق التدابير اللازمة لمتابعة الاوضاع الامنية في فترة الاعياد مطمئناً المواطنين ان في ظل هذه الظروف التي تعاني منها الاجهزة الامنية ستبقى على التزامها بواجباتها وخدمتها”.

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