الأحد 21 رمضان 1445 ﻫ - 31 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مولوي يعلن المباشرة بتنفيذ الخطة الامنية في طرابلس

منذ 27 ثانية
A A A
طباعة المقال

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي البيان الاتي: “باشرت الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس منذ الأمس، فانطلقت الدوريات الأمنية لوحدة الدرك الإقليمي في الشمال وأقيمت الحواجز المتنقلة والتمركزات الظرفية في شوارع طرابلس لاسيما داخل الاسواق التجارية، كذلك سيّرت وحدة القوى السيّارة دوريات وأقامت حواجز بالقوة اللازمة لقمع جرائم إطلاق النار وتوقيف المتورطين وتسليمهم الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني، فيما عملت قيادة منطقة الشمال الاقليمية ومفرزة الاستقصاء في وحدة الدرك الاقليمي، الشرطة القضائية، شعبة المعلومات ومفرزة الاستقصاء المركزية في جهاز أمن السفارات على تكثيف الجهد الاستعلامي وجمع المعلومات حول مطلقي النار والعمل على توقيفهم. ويجري التعاون والتنسيق مع الجيش والمديرية العامة لأمن الدولة”.

ويتابع مولوي سير تنفيذ الخطة مع القيادات الأمنية والضباط والقطعات المولجة التنفيذ على الأرض.

    المزيد من أخبار لبنان

    ميناسيان ترأس قداس الفصح: ليعد كل واحد إلى مركزه
    المطران ابراهيم: الشغور الرئاسي تحوّل لقضية وجود مسيحي
    نقيب المطاعم: الحجوزات في الأعياد جيدة جداً

    الأكثر قراءة

    مراقبة الهلال - تعبيرية
    بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
    إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله
    فيديو.. إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله
    عناصر من جهاز أمن الدولة
    نائب يهاجم جهاز أمن الدولة.. مليشيا تساهم في ضرب هيبة الدولة!