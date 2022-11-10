مولوي يكشف تفاصيل الرصاصة التي أصابت طائرة "الميدل ايست"

ذكر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي “أننا استهجنا ما حصل من تعرّض طائرة “للميدل ايست” بسبب الرصاص الطائش، وأعد ان القوى الامنية لن تتأخر عن القيام بكل واجبها لمنع تكرار هذا الأمر”.

وأوضح في حديث تلفزيوني أن “التحقيقات تشير إلى أنّ الرصاصة التي أصابت اليوم طائرة “الميدل ايست” مصدرها منطقة صبرا وسنواصل التحقيقات لمعرفة هويّة مطلق النار”، لافتاً إلى أن “ثلث سكان لبنان من غير اللبنانيين، و43% من المساجين في لبنان من غير اللبنانيين”.

وأكد مولوي، أنه “ممنوع أن يتعرّض المطار للخطر ونُنوّه بالجهد الاستثنائي للقوى الأمنية والأمن لا يزال مقبولاً، وهناك طريقة لمعالجة موضوع الطيور في المطار من قبل مديرية الطيران المدني وسنُعالج هذا الأمر مع وزيرَي الأشغال والبيئة”.

وقال: “على الرئيس المقبل ان يكون لبنانياً وطنياً عروبياً يتمسك بالدستور والقانون وان يكون بشعبه وليس قوياً ببعض شعبه على بعض شعبه الاخر”.

وأضاف: “على رئيس الجمهورية أن يسمع الناس وليس إسكات الناس ليسمعوه”.