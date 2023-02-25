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مولوي ينعى الرقيب حسام الدين: تم توقيف الفاعل

منذ ساعة واحدة
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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غرّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر “تويتر”: “رحم الله الرقيب في مفرزة استقصاء بيروت في قوى الأمن الداخلي سماح عاصم حسام الدين، الذي استشهد خلال ملاحقته المدعو ش.ع بعد رصده خلال إقدامه على القيام بأعمال سرقة، وقد تم توقيف الفاعل. التعازي لعائلته وللمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الساهرة على أمن الوطن والمواطنين”.

 

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