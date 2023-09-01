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مولوي يُطلق مناقصة الميكانيك: مُلتزمون بمحاربة الفساد

منذ 44 دقيقة
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي “إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية التي تُعتبر ضرورية لتأمين حقوق الدولة والمواطنين”، لافتًا إلى أنّ “ما يحصل خطوة مهمّة على طريق السلامة المرورية”.

وتابع مولوي: “حضّرنا دفتر شروط لمناقصة جديدة ومُلتزمون بتطبيق القانون ومحاربة الفساد”.

بدوره، أكد رئيس هيئة الشراء العام القاضي جان العلية، أنّ “الشركة التي ستفوز بالمناقصة ستكون بمثابة خبرة تقنية مساعدة للدولة اللبنانية”.

واعتبر أنّ “هناك آلية لاستيعاب العمال الحاليين وفق آلية تسمح بالاحتفاظ بأهل الخبرة والاختصاص”.

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