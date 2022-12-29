مولوي يُطمئن بري على الوضع الأمنيّ: "الفرج قريب"!

أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، من عين التينة، إلى أنّ لقاءه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري “للمعايدة ولطمأنته على الوضع الأمني العام في البلد”.

مولوي أضاف: “إستعرضنا كافة الأمور التي لها علاقة بالوضع الأمني في البلاد والأحداث التي تحصل وكيفية معالجتها. وأكدنا له جهوزية الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية للقيام بعملها، على الرغم من كل الظروف الصعبة. وإن شاء الله بالإيمان والصبر، الفرج قريب”.

كما عرض الرئيس بري آخر التطورات والمستجدات السياسية، خلال لقائه الوزير السابق كريم بقرادوني.

كذلك استقبل بري وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل.