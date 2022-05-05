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مولوي: 20 مليار ليرة شهرياً لاستشفاء قوى الأمن

منذ 9 ساعات
وزير الداخلية بسام مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي

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قال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بعد جلسة مجلس الوزراء: “في إطار المتابعة وكما وعدنا ضباط وعناصر ومتقاعدي قوى الامن الداخلي بمتابعة شؤونهم، وافق مجلس الوزراء، بناءً لطلب وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على نقل اعتماد من احتياط الموازنة على القاعدة الاثنتي عشرية، بقيمة عشرين مليار ليرة لبنانية شهرياً، لاستشفاء قوى الأمن الداخلي”.

وكان أبدى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ارتياحه “للاجواء في الحكومة عشية الاستحقاق الانتخابي وللتعاون القائم”، وقال: “الانجاز الذي نحن بصدده وسيبدأ غدا هو الانتخاب في الاغتراب، وقد عاينا اليوم غرفة العمليات في وزارة الخارجية، وان شاء الله تسير الأمور على خير”.

وأشاد بجهود مولوي في إنجاز التحضيرات لهذا الاستحقاق.

أما بالنسبة الى صندوق النقد واللغط الذي حصل، قال ميقاتي: “لم يكن لدينا خيارات لنختار بين هذا وذاك، وليس لنا خيار سوى صندوق النقد”.

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