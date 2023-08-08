مولوي بعد البيانات الخليجية: الأمن خط أحمر ولن نسمح لأي أحد بتجاوزه

أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّه “يتفهم هواجس الإخوة العرب”، إلّا أنّه يؤكّد أنّه “لا توجد معطيات عن إمكانية حصول خضات أمنية، كما أن المعطيات تؤكد أنّ الأمور تحت السيطرة في مخيم عين الحلوة ولا مؤشرات حول إحتمال تمدّدها إلى مخيمات أخرى”.

وفي حديث للـ”أنباء” رفض مولوي رفضًا قاطعًا “وجود السلاح المتفلت”، مشدّدًا على أنّ “المطلوب هو عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية”.

وأكّد مولوي “الرفض القاطع لأن يكون لبنان صندوق بريد لتوجيه رسائلاً أو مسرحًا لتصفية حسابات فلا تهاون بهذا الأمر”، فبالنسبة اليه “الأمن خط أحمر ولن نسمح لأي أحد بتجاوزه”.

أما عن الرسالة التي يوجهها إلى الدول العربية على خلفية تحذيراتها لرعاياها في لبنان، فيلخصها بالتشديد على “المحافظة على أمن الرعايا العرب”، قائلاً: “هناك حرص شديد على الأشقاء العرب وكما لا نقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين كذلك لا نقبل أي خطر على أي شخص موجود على الأراضي اللبنانية”.

وعن إحتمالات إنفلات في الوضع الأمني، يجيب: “الأمن ممسوك من كافة الأجهزة، والوضع الأمني جيّد وإذا حصل أي شيء في المخيمات فسيبقى محصورًا داخلها، فموضوع المخيمات بعهدة الجيش الذي يتصرف بدقة وحكمة، وبإذن الله لا خوف”.

يأتي ذلك بعد سلسلة بيانات أصدرتها الدول الخليجية داعيةً رعاياها إما لمغادرة لبنان (السعودية) او توخي الحيطة والحذر ما أثار بلبلة عند القادمين الى البلاد في “عز موسم السياحة”.

https://www.sawtbeirut.com/?p=762622