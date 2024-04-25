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مياه الجنوب أنجزت المرحلة الثانية لـ"مشروع تطوير منظومة معروب المائية"

منذ ساعتين
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنه “ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير منظومة معروب المائية الذي نفذ بالشراكة مع اليونيسف وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، أنجزت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المرحلة الثانية من المشروع بالشراكة مع اليونيسف وبتمويل من “الوكالة الفرنسية للتنمية AFD”، حيث تم مد خط دفع بطول 11500 م يغذي بدوره خزانات قبر النصراني، دير قانون النهر، جناتا، طورا، العباسية و بدياس”.

وأضاف البيان: “هذا المشروع يؤمن بالإضافة للبلدات المستفيدة حالياً من مشروع منظومة معروب التغذية بالمياه للبلدات التالية: قبر النصراني، دير قانون النهر، جناتا، طورا، العباسية و بدياس”.

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