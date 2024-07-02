مياه الجنوب: انقطاع المياه في صور لهذا السبب

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، إلى “مشتركيها والمستفيدين في مدينة صور وضواحيها، أن الانقطاع المتكرّر للمياه يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي لا سيما خط الخدمات العامة الوحيد الذي يمكن من خلاله تشغيل محطاتها ومنشآتها”.

واذ أعربت عن “تفهمها لما يعانيه المواطنون في المنطقة”، أكدت أنها “تعمل جاهدة على متابعة الموضوع مع مؤسسة كهرباء لبنان، والجهات المعنية”، مشيرة إلى أن “منشآتها ومحطاتها كافة التي تؤمن التغذية بالمياه لمدينة صور وضواحيها بحال جيدة، ولا تعاني من أي مشاكل ويتم تشغيلها دائماً عند توفر الطاقة الكهربائية”.