مياه الجنوب: برنامج شراكتنا مع اليونيسيف مستمر

أوضحت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن “برنامج الصيانة الطارئ بالشراكة مع اليونيسف”، أن “ما ورد في خبر صحافي عن توقف اليونيسف عن دعم أعمال الصيانة، لا يعبر بالضرورة عن حقيقة وواقع العلاقة والدعم والشراكة الموفر من قبل اليونيسف لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، لا سيما لجهة أعمال صيانة المنشآت والمحطات وكل ما يتعلق بضمان استمرار التغذية بالمياه”.

واكدت في بيان أن “هذه الشراكة المستمرة منذ سنوات، أمنت وفي أصعب الظروف اصلاح اعطال كان يمكن أن تؤدي الى توقف التغذية بالمياه في العديد من المدن والبلدات، لولا التغطية المالية لدعم اعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات واللوازم التي كان يؤمنها هذا البرنامج والذي تلتزم من خلاله منظمة اليونيسف في لبنان ضمن مدة زمنية محددة في اتفاقات الشراكة مع مؤسسات المياه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه، ومن موازنة محددة مسبقاً، بتغطية كل تكاليف أعمال الصيانة”.

واشارت إلى أن “البرنامج يتم تجديده وتأمين تمويله سنوياً، وتسعى اليونيسف بالتعاون مع مؤسسات المياه ووزارة الطاقة والمياه الى توفير مصادر تمويل اضافية لتأمين استمرار برنامج دعم مؤسسات المياه في مجال الصيانة والتصليحات اضافة الى التزام مؤسسة المياه بالسعي لتوفير موارد ذاتية لتأمين استمرار التغذية بالمياه لجميع السكان والمشتركين”.

وشكرت المؤسسة منظمة اليونيسف على “دعمها المستمر لضمان استمرار التغذية بالمياه”، مقدرة “جهودها الآيلة الى دعم العديد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية لتطوير قطاع المياه والمنشآت والمصادر والخرانات وشبكات التوزيع وصيانتها”.