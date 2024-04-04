مياه الجنوب تطلق مشروع تطوير وتأهيل "وادي جيلو"

أفادت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان بـ”انطلاق مشروع تطوير وتأهيل محطة “وادي جيلو” ضمن خطتها لتطوير قطاع المياه في جنوب لبنان من تأهيل وتطوير مصادر المياه ومحطاتها ومنشآتها وصولًا إلى شبكات التوزيع، وانطلاقًا من دورها في تعزيز الصمود، وتأمين الخدمات الأساسية وتحسين بيئة الخدمات المرافقة وفق أفضل الشروط والمواصفات، وتأكيدا لوقوفها الى جانب المواطنين في جنوب لبنان، تواصل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وبالرغم من الظروف والأوضاع الأمنية السائدة حاليًا، تنفيذ وإنجاز سلسلة من المشاريع الاستكمالية والجديدة، حيث بدأت المؤسسة تنفيذ “مشروع تأهيل وتطوير محطة وادي جيلو” وذلك بالشراكة مع اليونيسيف وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

اضاف البيان” وقد باشرت ورش العمل بتطوير الانشاءات الخرسانية والقواعد الاسمنتية الخاصة بالمجموعات الغاطسة التي ستشمل تركيب ٤ مجموعات غاطسة جديدة “مزودة بخزانات جمع ودفاشات لتحسين وزيادة الكميات المنتجة من المياه بواقع ١٢٥ متر مكعب في الساعة لكل دفاش. وتشمل الأشغال أيضاً تأهيل وتطوير كافة لوحات التحكم الكهربائية والالكترونية المرتبطة بها، لتحسين التغذية بالمياة على خط محطة “وادي جيلو – محطة الشهابية” بما يؤمن تحسين التغذية بالمياه للقرى والبلدات المستفيدة، بما يزيد عن ٣٨٥ متر مكعب في الساعة أي بواقع يزيد عن ٩٠٠٠ متر مكعب في اليوم”.