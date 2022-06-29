الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مياه الجنوب: لترشيد استهلاك المياه حتى عودة التيار الكهربائي

منذ 37 دقيقة
المياه

المياه

A A A
طباعة المقال

أحاطت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، “المشتركين في كل دوائر المياه التابعة لها، علماً، بأن التقنين الخاص بالتيار الكهربائي بسبب توقف معامل الكهرباء عن العمل والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، يشمل أيضاً منشآت المؤسسة ومحطاتها، لا سيما آبار تفاحتا ومحطات صور ومرجعيون وحاصبيا والنبطية كما بنت جبيل وتحديدا الطيبة، وادي السلوقي ومرج الخوخ وغيرها من محطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع.
وتمنت على “المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    علي مراد
    علي مراد: تحولنا الى بيضة القبان يتطلب التعاون الشعبي و العمل الكثيف
    غادة أيوب
    غادة أيوب: التأليف أمام مخاض صعب
    توقيف
    الرأس المدبّر لعصابة سرقة سيّارات في قبضة الأمن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    سيارة إسعاف في مصر (أرشيفية)
    بعد اختفائها لأسابيع.. العثور على جثة إعلامية مصرية مشوهة داخل فيلا