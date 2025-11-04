الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
مياه الجنوب لمشتركيها من نبع الطاسة: لترشيد استهلاك المياه

منذ ساعتين
مياه لبنان الجنوبي

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى ” المشتركين في البلدات المستفيدة من مشروع نبع الطاسة، بأن منسوب المياه بات في أدنى مستوياته بسبب الجفاف الحاصل وتدني كمية المياه.

وكانت المؤسسة قد أشارت في بيانات سابقة الى أن انخفاض نسبة المتساقطات هذا العام على مستوى لبنان ولا سيما في الجنوب أدى الى شح قاس في المياه، وبالتالي انخفاض نسبة التغذية بالمياه في المحطات والمنشآت التابعة لها، معطوفاً على مشاكل انقطاع التيار الكهربائي ونتائج العدوان الاسرائيلي على منشآت المياه.

وإذ تسعى المؤسسة إلى تأمين التغذية بالحد الأقصى الممكن والمتوفر تتمنى على المشتركين الكرام ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الاقصى لضمان تجاوز الأزمة الحالية التي يشهدها لبنان وتعاني منها مختلف مناطقه”.

