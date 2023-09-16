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مياه الري ستُقطع عن مناطق في صيدا-جزين

منذ دقيقتين
المياه - تعبيرية

المياه - تعبيرية

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بأنه سيتم قطع مياه الري عن القسم الشمالي-الشرقي لمشروع ري صيدا-جزين، نهار الإثنين بتاريخ ١٨/٩/٢٠٢٣، بسبب حصول عطل طارئ على الشبكة الرئيسية وسط طريق عام صيدا-جزين عند مفرق بلدة الشواليق، حيث تسرّبت كميّات كبيرة من المياه على الطريق العام مما يشكّل خطر على سير المركبات و الآليات وعليه وحرصا منها على السلامة العامة وعدم هدر المياه، ستعمل فرق الصيانة في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة على الكشف مكان العطل لتحديد نوعه وحجمه والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته، وسيشمل قطع المياه المناطق التالية: كفرفالوس، وكرخا، وبقسطا، ومراح الحباس، ولبعا، وعين المير جزئيا، والشواليق، وكفريا، ووادي بعنقودين، وكفرجرة، والصالحية، ومجدليون، وعبرا وجزء من بلدة القريّة ( القرقشية)، لمدة لا تقل عن خمسة أيام ابتداء من صباح يوم الإثنين.

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