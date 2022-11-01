الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 1 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مياه القبيات خالية من أي تلوث ببكتيريا الكوليرا

منذ 11 ثانية
القبيات

القبيات

A A A
طباعة المقال

بعد انتشار فيروس الكوليرا في بعض المناطق اللبنانية وإرتفاع عدد الاصابات بحسب وزارة الصحة، أعلنت بلدية القبيات، في بيان، انه “بنتيجة الفحوصات المخبرية التي أجريت للمياه، بتاريخ 28/10/2022، والتي أُخذت عينات منها، من أسفل نقاط جميع الشبكات في القبيات، من مصلحة مياه القبيات في: خزان الذوق، خزان الغربية، خزان مرتمورة، خزان المطرانية، خزان الضهر، خزان شويتا، والتي أجريت في مختبر التحاليل الطبية – الدكتور جوزيف نديم فريفر، أظهرت جميعها أنها خالية من أي تلوث ببكتيريا الكوليرا”.

ودعت البلدية الأهالي الى “اتباع الارشادات التي وضعتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية عن كيفية انتقال العدوى وأساليب الوقاية والعلاج” .

    المزيد من أخبار لبنان

    الموقوفين
    انتحلوا صفة أمنيّة ودخلوا أحد المنازل في ريفون
    كهرباء لبنان
    لأول مرة منذ التسعينات.. لبنان يرفع سعر تعرفة الكهرباء
    اعتصام لتجمع متقاعدين - قوى الأمن الداخلي
    متقاعدو قوى الأمن الداخلي يلوّحون بالتحرك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    باسيل يُصعّد ويُخيّر الضاحية بينه وبري... فكيف ردّت؟!
    الصحافي طوني ابي نجم
    طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه
    الرئيس نجيب ميقاتي
    الرئيس ميقاتي يكشف عن معالم المرحلة المقبلة