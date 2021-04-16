مياه بيروت وجبل لبنان: تسهيلات بالدفع تحسسا مع المواطنين

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنها “تحسسا مع المواطنين في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار سلسلة قرارات تعفي من غرامات وتسهل تسديد المدفوعات وذلك كالتالي:

– الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة (85 في المئة) لغاية 31 كانون الأول 2021.

– تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2021 لفترة أقصاها كانون الأول 2023.

– تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي لا يزال يترتب على أصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2023.

– خفض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

60 في المئة لاشتراكات المياه بالعيار

78 في المئة لاشتراكات المياه بالعداد

– خفض بدلي تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90 في المئة.

كذلك، أصبحت إمكانية تقسيط بدل الإشتراك للمياه للعام 2021 كالتالي:

– على ثلاث دفعات:

الأولى: قبل نيسان 2021

الثانية: قبل 31 تموز 2021

الثالثة: قبل نهاية 2021

– على دفعتين:

الأولى: قبل 31 تموز 2021

الثانية: قبل نهاية عام 2021