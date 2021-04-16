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مياه بيروت وجبل لبنان: تسهيلات بالدفع تحسسا مع المواطنين

16 - أبريل - 2021
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنها “تحسسا مع المواطنين في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار سلسلة قرارات تعفي من غرامات وتسهل تسديد المدفوعات وذلك كالتالي:

– الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة (85 في المئة) لغاية 31 كانون الأول 2021.

– تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2021 لفترة أقصاها كانون الأول 2023.

– تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي لا يزال يترتب على أصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2023.

– خفض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

60 في المئة لاشتراكات المياه بالعيار

78 في المئة لاشتراكات المياه بالعداد

– خفض بدلي تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90 في المئة.

كذلك، أصبحت إمكانية تقسيط بدل الإشتراك للمياه للعام 2021 كالتالي:

– على ثلاث دفعات:

الأولى: قبل نيسان 2021

الثانية: قبل 31 تموز 2021

الثالثة: قبل نهاية 2021

– على دفعتين:

الأولى: قبل 31 تموز 2021

الثانية: قبل نهاية عام 2021

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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