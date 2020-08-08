مياه بيروت وجبل لبنان: جاهزون لإمداد المسشفيات الميدانية بالمياه مجانا

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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنها “حاضرة للمبادرة بتأمين المياه مجانا للمستشفيات الميدانية التي يتم استقدامها لمعالجة الجرحى ومصابي انفجار المرفأ في المناطق الخاضعة لصلاحيتها، إيمانا منها بأن واجب التضامن الوطني يبقى الأولوية القصوى التي تتقدم على كل الصعوبات المادية التي تشهدها المؤسسة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون.

يمكن الإتصال على الرقم الساخن للمؤسسة 1713 (1713) في أي وقت، أو المكاتب الرئيسية في بدارو في خلال الدوام الرسمي”.