مياه بيروت وجبل لبنان دعت المشتركين الى تسديد بدلات المياه عن العام 2020

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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2020 اعتبارا من تاريخ 13/1/2020.

وتدعو جميع المشتركين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام المذكور الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها ولمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموال OMT او الدفع الالكتروني عبر lb.gov.ebml او app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الامنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت.

واشارت المؤسسة الى انه تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من جهة وتحفيز المخالفين على تسوية اوضاعهم من جهة ثانية عمدت الى:

1 – الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2019 وما قبله بنسبة (85%) لغاية تاريخ 31/12/2020.

2 – تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2020 لفترة اقصاها تاريخ 31/12/2022.

3 – تقسيط بدلات اصدار العام 2020 لمن يرغب من المشتركين.

على ثلاث دفعات

الاولى: قبل 31 اب 2020

الثانية: قبل 30 تشرين الاول 2020.

الثالثة: قبل نهاية عام 2020.

على دفعتين

الاولى: قبل 30 تشرين الاول 2020

الثانية: قبل نهاية عام 2020

4 – تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته (60)% لاشتراكات المياه بالعيار و (78)% لاشتراكات المياه بالعداد.

5 – تخفيض بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبة (90)%

6 – اصبح بامكان جميع المشتركين السابقين الذين يترتب عليهم ذمما مالية (بدلات مياه متوجبة على اشتراكاتهم السابقة) تسديدها او تقسيطها في دوائر التوزيع التابعين لها دون الرجوع الى المركز الرئيسي في جادة سامي الصلح – بدارو.

وذكرت المؤسسة المشتركين ان اوقات فتح واقفال الصناديق في دوائر التوزيع هي من يوم الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 15,00 باستثناء ايام الجمعة بحيث تكون من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 10,30.

وأملت من المشتركين الكرام التجاوب مع هذا الاعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون اي تأخير. واعتبرت هذا الاعلان بمثابة تبليع شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.