الجمعة 17 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 11 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد بدلات المياه المترتبة

منذ ساعة واحدة
المياه

المياه

A A A
طباعة المقال

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2022، اعتباراً من تاريخ 10/2/2022، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2022 وما قبل، إلى الجباة المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها، أو عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت”، علما أنها وتسهيلا للمشتركين لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عمدت المؤسسة الى ادخال خدمة بواسطة آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE في دوائر التوزيع التابعة لها.

وأشارت إلى أنه نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2021 وما قبله بنسبة (85%) لغاية 31 كانون الأول 2022.
2- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2024.
3- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
– (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
– (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.
4- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

واعتبرت أن هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار والليرة اللبنانية
    كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟
    الطقس
    طقس مستقر مع نهاية الأسبوع... إليكم التفاصيل
    لبنان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    68 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دخل بريطانيا بطريقة غير شرعية.. والدان يستعرضان قصرًا بنياه من أموال ابنهما
    رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
    الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت
    فيراري "شوماخر" تُباع بمبلغ خيالي في مزاد في سويسرا