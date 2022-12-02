مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد بدلات 2022

أعلنت مؤسسة “مياه بيروت وجبل لبنان” في بيان، أنها وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2022 ، اعتباراً من تاريخ ‏‏10/2/2022، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2022 وما قبل، إلى الجباة المختصين أو ‏لدى دوائر التوزيع التابعين لها، أو عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال‎ OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع ‏للمؤسسة‎ lb.gov.ebml ‎أو‎ app mobile ebml ‎من خلال شركة “نتكومرس” التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة ‏بطاقات الائتمان عبر الإنترنت”، علما أنها وتسهيلاً للمشتركين لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عمدت الى ادخال خدمة بواسطة ‏آلات الدفع الالكتروني‎ POS MACHINE ‎في دوائر التوزيع التابعة لها‎.‎

وأشارت إلى أنه نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية‎:‎

‎1- ‎الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2021 وما قبله بنسبة (85 في المئة) لغاية 31 كانون الأول ‏‏2022‏‎.‎

‎2- ‎تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2022 لفترة أقصاها كانون الأول 2024‏‎.‎

‎3- ‎تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها ‏على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2024‏‎.‎

‎4- ‎خفض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته‎:‎

‎- (40‎‏ في المئة) لاشتراكات المياه بالعيار‎.‎

‎- (24‎‏ في المئة) لاشتراكات المياه بالعداد‎.‎

‎5- ‎خفض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90 في المئة)‏