"مياه تنورين" تعود للسوق اللبنانية

أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن وزارة الصحة أعادت السماح لشركة “مياه تنورين” بإنتاج وتعبئة وتوزيع مياه الشرب في جميع مناطق لبنان، بعد التأكد من سلامة المياه ومعالجة الشركة للملاحظات التقنية السابقة.

وأوضح الوزير ناصر الدين أن فريق الترصد الوبائي جمع عدة عينات من الأسواق والمعمل ومصدر المياه والخزانات، وأظهرت النتائج الأخيرة خلو المياه من البكتيريا. وأكد أن القرار جاء بعد توقيف مؤقت احترازي لضمان السلامة العامة، مشيداً بتعاون وزير الزراعة نزار هاني في توقيع القرار.

وأشار إلى استمرار العمل على إنشاء مختبر مركزي وبائي ودوائي، مشدداً على أن وزارة الصحة تعتمد منذ عام 2015 على 8 مختبرات مرجعية تحت إشراف منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة مياه الشرب.