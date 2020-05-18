مياه لبنان الجنوبي: تقنين الكهرباء القاسي خارج عن ارادتنا

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أوضحت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، للمشتركين المستفيدين من خدمة مياه الشفة في محافظتي الجنوب والنبطية، أن الانخفاض الحاصل في ساعات التغذية بالمياه ناتج عن التقنين الكهربائي القاسي الذي تسبب بتوقف الضخ من محطاتها واضطرها لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لفترات طويلة فوق قدرة تحملها.

وقامت فرق المؤسسة خلال فترة الاغلاق العام الأخيرة، وفي عطلة نهاية الأسبوع باتخاذ كافة الاجراءات المتوفرة لتأمين استمرار التغذية بالمياه وفق القدرات والامكانيات المتاحة.

وأسفت المؤسسة في بيان “لانخفاض كميات المياه في هذه الظروف الصعبة وفي رحاب شهر رمضان المبارك”.

واكدت للمواطنين أن مسألة التغذية الكهربائية والتقنين الحاصل خارج عن ارادتها، وانها قد لجأت لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية، على الرغم من كلفتها العالية في ظل الظروف المالية الصعبة، التي تمر بها المؤسسة حاليا لتأمين المياه وتخفيف الاعباء قدر الامكان عن كاهل المواطنين.