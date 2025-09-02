مياه لبنان الجنوبي تُباشر بناء خزان جديد في صيدا القديمة

بدأت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أعمال بناء خزان أرضي سعة ٣٥٠ متر مكعب لتغذية أحياء في صيدا القديمة عوضاً عن الخزان القديم المتهالك ذات سعة ٢٠٠ متر مكعب، وذلك في إطار تحسين وتطوير توزيع المياه في مدينة صيدا وأحيائها.

وقالت في بيان: “يأتي هذا المشروع بالشراكة مع منظمة اليونيسف، وبدعم تمويلي من البنك الألماني للتنمية بهدف تحسين التغذية المائية لأكثر من 24 حيًّا وشارعًا في صيدا القديمة، والتي لطالما عانت من ضعف في التوزيع نتيجة محدودية سعة التخزين”.

وكان المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، الدكتور وسيم ضاهر، قد عاين واقع الأحياء القديمة خلال جولة ميدانية، وأوعز في نهايتها بوضع الدراسات اللازمة للحلول المتوافرة، لا سيما مشروع الخزان الجديد الذي يوفر امكان تخزين كمية مياه أكبر ولمدة أطول.

واشار البيان إلى أنّ “المؤسسة سبق أن نفّذت في مراحل سابقة مشاريع شملت ربط شبكات مباشرة بالأحياء، بالإضافة إلى صيانة واستبدال خطوط التوزيع والوصلات المنزلية، بما يتلاءم مع الواقع التراثي للأحياء ويحافظ على خصوصيتها، ويؤمن تحسين التغذية وتوفرها في فترات انقطاع التيار الكهربائي، لضمان استمرارية التغذية بالمياه لجميع المستفيدين في تلك المنطقة”.