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“مياه لبنان الشمالي”: للاسراع في تأليف الحكومة

منذ 4 ساعات
مياه لبنان الشمالي

مياه لبنان الشمالي

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رأت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان، أن “الظروف الصعبة والمعقدة على كل الصعد والمستويات… وحتى الامان ضمنها والتي بالتأكيد تتأثر بها مؤسستنا كما نحن كمستخدمين وعمال خصوصا أن رواتبنا والاجور لا تكفي ليس لتأمين الحد الادنى من العيش الكريم بل لا تكفي لتأمين المواد الاساسية للتغلب على مصاعب الحياة للعيش”.

وتابع البيان: “نناشد المسؤولين في الدولة وعلى جميع المستويات الاسراع في تأليف الحكومة ووضع حد للتدهور المالي والاقتصادي السريع… كما ونناشد العاملين في المؤسسة بإي موقع او صفة ان يصبروا على رغم الضغوط والمآسي لانه لا خيار لنا الا الاستمرار في خدمة اهلنا”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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