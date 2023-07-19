الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مياومو الكهرباء يقفلون المؤسسة غدا

منذ ساعة واحدة
الكهرباء في لبنان

الكهرباء في لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلن العمال المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان، “إقفال كافة ابواب المؤسسة على كورنيش النهر غدا الخميس، مع امكانية الابقاء على التسكير، تحذيرا من سوء المعاملة والاستخفاف بحقوق العمال والمماطلة بها”.

وقالوا في بيان: “بعد ان ضاقت بنا سبل العيش الكريم وطرقنا جميع الابواب لتحسين الاجر اليومي ضمن دفتر الشروط الجديد لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ولم تنجح جميع المساعي رغم تدخل رئيس الاتحاد العمالي العام، وتفاجأنا بقرارات مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والابقاء فقط على ٤١٠٠٠٠ ليرة، وحذرنا سابقا من المساس بحقوق العمال والرواتب بشكل خاص، فهو مصدر العيش الوحيد لنا”.

وسألوأ: “هل يعقل وفي ظل هذه الظروف المعيشة القاهرة العيش بهكذا اجور؟ نطالب المؤسسة بدفع كافة المستحقات السابقة من مفعول رجعي من شهر ٩ /٢٠٢٢ الى تاريخ ١٢ /٢٠٢٢ ورواتب شهر ١ و ٢ من عام ٢٠٢٣ والمعاشات العائلية التابعة للضمان الاجتماعي والمنح المدرسية وتكملة شهر ٥ وباعطائنا شهر 6”.

وختموا: “بناء على ما تقدم، لم نجد اي جدية في التعاطي ولم نتمكن من ممارسة عملنا كباقي العمال في الوطن لمزاولة مهامنا تجاه المواطنين، قررنا وتحت مظلة الاتحاد العمالي العام وبرعايته بشخص رئيسه الدكتور بشارة الاسمر التصعيد لتحصيل حقوقنا مرغمين على ذلك وتحت سقف القانون، وأول الغيث سيترجم غدا الخميس بالإقفال في كورنيش النهر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فيصل الصايغ
    الصايغ: الحوار ليس الهدف بل وسيلة وعليه أن يكون هادفا وجامعا
    نداء من "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السوريّة" إلى الأمين العام في نيويورك
    الدولار- رويترز
    كيف سينعكس إلغاء "صيرفة" على القطاعات وسعر الصرف؟

    الأكثر قراءة

    صاحب المطعم بلال جرّاح
    المطعم الذي لا يقدّم الكحول يخرج عن صمته: الخمر ممنوع والكلّ ضيف مرغوب
    كلب- تعبيرية
    بالصورة.. كلب يجرّ رضيعة حيّة داخل كيس في طرابلس!
    نانسي عجرم
    بعد صورتها مع إسرائيليّة.. نانسي عجرم تخرج عن صمتها!