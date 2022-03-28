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"ميدل ايست" توقع اتفاقًا يوفّر "ترابطًا سلسًا" بين بيروت وأثينا

28 - مارس - 2022
طيران الشرق الاوسط

طيران الشرق الاوسط

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وقّعت شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية اتفاق التوزيع التناسبي الخاص مع شركة “سكاي إكسبرس” الذي يوفر ترابطا سلسا بين بيروت واليونان عبر أثينا وبالعكس.

وقالت في بيان اليوم: “من خلال هذا الاتفاق، أصبح بامكان زبائننا الذين يقومون بالحجز عن طريق الموقع الالكتروني www.mea.com.lb، السفر بين بيروت ووجهات عدة في اليونان مثل سانتوريني، وميكونوس، ورودس، وكورفو منتقلين بشكل سلس بين شركتي الطيران في مطار أثينا الدولي من خلال معلومات مرجعية واحدة للحجز وتسجيل الوصول”.

بدوره، علّق رئيس دائرة المبيعات والتسويق في شركة طيران الشرق الأوسط مروان الهبر قائلا: “نحن في الميدل إيست ملتزمون بجعل السفر سهلا قدر الإمكان فضلا عن توفير قيمة كبيرة لعملائنا مع مزيد من الخيارات. ونحن نهدف من خلال هذه الشراكة الجديدة مع سكاي إكسبرس، إلى الاستجابة لزيادة الطلب المتسارعة لزيارة اليونان، موفرين لعملائنا الدائمين فرصة زيارة عدة وجهات في اليونان، أرض الجمال التي تتمتع بمجموعة غير محدودة من المناظر الطبيعية”.

واشار المدير التجاري لسكاي إكبرس يانيس ليداكيس من جهته الى ان:”هذا الصيف، سيحظى المسافر مع طيران الشرق الأوسط وسكاي إكسبرس بفرصة استكشاف المواقع السياحية اللبنانية واليونانية والتمتع بها من خلال معلومات حجز مرجعية واحدة”.

وشكر طيران الشرق الأوسط لتعاونهم، قائلا: “هدفنا وجهودنا المستمرة تصب في خلق شراكات جديدة مع أهم شركات الطيران في منطقتنا. التعاون يعزز استراتيجيتنا التي تهدف إلى توفير خيارات عدة للمسافرين كما وتعزز إمكانات بلدنا كوجهة سفر ديناميكية حول العالم”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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