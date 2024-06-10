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ميشال دويهي: لتتحمّل جميع الكتل مسؤوليتها التاريخية والوطنية

منذ 53 دقيقة
النائب ميشال دويهي

النائب ميشال دويهي

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كتب النائب ميشال دويهي عبر حسابه على منصة “إكس”: “إن ما يحصل حالياً من مبادرات نيابية ولقاءات بين مختلف الكتل النيابية هو ما حصل سابقاً ويجب أن يحصل دائماً من ضمن العمل البرلماني وهو ما ترمي اليه في الجوهر مبادرة كتلة الاعتدال”.

وأضاف: “الكل عم يحكي مع الكل، فلماذا الإصرار على جلسة من خارج الدستور يترأسها رئيس المجلس للبحث بإنتخابات الرئاسة الأولى وبالاسماء؟”.

وختم داعياً رئيس المجلس الى “الدعوة فوراً لجلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، ولتتحمّل جميع الكتل مسؤوليتها التاريخية والوطنية”.

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