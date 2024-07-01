ميشال سليمان استقبل سفير مصر في لبنان.. ماذا على طاولة البحث؟

إستقبل الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى، واستعرض معه الأوضاع الدولية والاقليمية وما يحدث في غزة ورفح وتداعياته على الحدود اللبنانية مع العدو الاسرائيلي.

وشدد سليمان أمام ضيفه على “ضرورة الوصول إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى حل الدولتين الذي يحظى برعاية عربية ودولية”.

ودعا الرئيس سليمان إلى “ضرورة فك الربط بين الحرب القائمة وبين الانتخابات الرئاسية”، مؤكداً أن “فتح المجلس النيابي من دون شروط مسبقة يضمن وصول الرئيس الجامع القادر على مواكبة المرحلة الحساسة في ظل المتغيرات في المنطقة، ولا بأس إذا تخلل الجلسات مناقشة بين الكتل وتشاور وتفاهمات تحت سقف الدستور حتى صعود الدخان الأبيض”، مشدداً انه “حان الوقت لينعم لبنان بالاستقرار بعد سنوات طويلة من التعثر والانهيار”.