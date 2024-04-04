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ميشال سليمان استقبل قائد "اليونيفيل" وعرض مع أبو فاعور الأوضاع في الجنوب

منذ 47 دقيقة
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 استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان، في دارته، اليوم الخميس، قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان – اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو.

وأشار المكتب الإعلامي لسليمان إلى أن “خلال اللقاء، تم تبادل الأفكار حول السبل الآيلة إلى حسن تطبيق القرار ١٧٠١ والخطوات المتوجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية بهذا القرار بدءا بإسرائيل، مرورا باليونيفل، وصولا إلى الطرف اللبناني”.

وكذلك، استقبل سليمان الننائب وائل أبو فاعور. خلال اللقاء، تم عرض التطورات السياسية وانعكاسات الأوضاع في الجنوب على الاستحقاقات الدستورية والاقتصاد الوطني.

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