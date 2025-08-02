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ميشال سليمان: على الحكومة أن تقرّ خطوة تنفيذيّة في اتجاه حصر السلاح

منذ 43 دقيقة
الرئيس العماد ميشال سليمان

الرئيس العماد ميشال سليمان

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لفت الرئيس ميشال سليمان إلى أنّه “بمناسبة زيارة وزير الدفاع إلى اليرزة لتهنئتي بعيد الجيش، جرى تداول وتبادل الأفكار حول مستجدات الساعة. وقد نوّهتُ بأداء وحدات الجيش وقيادته، وعلى رأسها العماد رودولف هيكل، تحت مظلة القيادة السياسية التي يُجسّدها وزير الدفاع والذي يتميز بخبرة عسكرية واسعة وحسّ سياسي عميق.

كما تمنّيت، عبره، على الحكومة أن تُظهر في جلسة الثلاثاء المقبل إصرارها على اتفاق تشرين، وأن تبادر إلى إقرار خطوة تنفيذية واحدة على الأقل شمال الليطاني وفي اقرب الآجال في اتجاه حصر السلاح، حرصاً على مصلحة الجميع، ومنعاً لإفساح المجال أمام إسرائيل للمضيّ في القتل والتدمير، ما يتيح لها التمادي في فرض شروطها والإجهاز على ما تبقّى من مقوّمات الصمود اللبناني”.

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