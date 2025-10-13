ميشال سليمان: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد

أكّد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّه في “خضم الزخم الإقليمي والدولي، كان لا بد من استطلاع الرئيس لمعرفة المسار الداخلي في لبنان، ونحن نؤكد دعمنا لفخامة رئيس الجمهورية ولدولة رئيس الحكومة نواف سلام في هذا المسار الوطني”.

ولفت إلى أنّ “جهود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بدأت تعطي ثمارها، رغم العرقلة الإسرائيلية، ولا سيما بعد الضربة الأخيرة في المصيلح”.

وهنأ سليمان، الرئيس عون “بزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، لما تحمله هذه الزيارة من أهمية كبرى على الصعيدين الروحي والوطني”.

ورأى وجوب “أن تجرى الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد، من دون أي تأجيل أو تردّد”.